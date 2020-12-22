تطبيق PhotoRoom .. يوفر للمستخدمين ميزة تفريغ الصور من الخلفية

ويعد التطبيق بمنزلة محرر صور مثير للاهتمام يمكنه إزالة الخلفيات من صور المستخدمين بحيث يمكنهم بسهولة إنشاء صور جديدة من العناصر المعزولة من هذه الصور، كذلك استخدام تلك الصورة المعزولة في أي من مشاريع الصور الأخرى الخاصة بهم، وكل ذلك بضغطة زر واحدة لا غير.
وما يميز التطبيق هو أنه يقوم بتحرير أو استخلاص المحتوى من الصورة، وليس تحرير وحدات البكسل، وذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، كذلك يأتي التطبيق بأدوات طمس الخلفية أو محوها أو حتى إزالة تشبعها للحصول على دفعة لونية تجعل الصور نابضة بالحياة ويمكن استخدامها لأكثر من غرض.
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