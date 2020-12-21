وول ستريت تنخفض بفعل مخاوف سلالة جديدة لكورونا

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند بداية التداولات اليوم الاثنين، إذ أثارت سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا مخاوف من مزيد من العرقلة للنشاط الاقتصادي.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 20.05 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 30159.00 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 25.13 نقطة، أو 0.68 بالمئة، إلى 3684.28 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.25 بالمئة، إلى 12596.14 نقطة، بحسب "رويترز" .

وزادت المؤشرات الثلاثة خسائرها في التعاملات المبكرة.