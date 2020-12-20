تشيلي تبدأ الحملة الأولى للتطعيم بلقاحات فايزر الأسبوع المقبل

تبدأ تشيلى فى حملة التطعيم الأولى من لقاح شركتى فايزر وبيونتيك اعتبارا من الأسبوع المقبل حيث سيكون العاملون الصحيون فى طليعة الفئات التى سيتم تطعيمها .

ذكرت ذلك صحيفة تيرسيرا التشيلية نقلا عن الرئيس التشيلى سيباستيان بينيرا.

ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرج للأنباء عن الصحيفة القول إن الفئة التى ستلى العاملين فى مجال الصحة هم الفئة الخاصة بكبار السن وذوي الحالات المرضية المزمنة ، مضيفة أن الجرعات الأولى للقاح ستصل فى الأيام المقبلة .

وأوضحت بلومبرج أن الهدف من الحملات هو تطعيم قطاع كبير من الفئات المعرضة للخطر (5 ملايين شخص ) بحلول نهاية الربع الأول من عام 2021 ، حسبما قال الرئيس بينيرا .

وأعلنت تشيلى عن تسجيل 2404 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد - 19 الذى يسببه فيروس كورونا ، وهى الحصيلة الأعلى منذ يوليو الماضى .