لجنة "بريكست" تنتقد استعدادات الحكومة البريطانية بشأن المرحلة الانتقالية

انتقدت اللجنة المعنية بخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي "بريكست" في البرلمان البريطاني استعدادات الحكومة للنهاية الوشيكة لمرحلة انتقالية تنقضي في نهاية هذا العام، وفقا لـ"الألمانية".

وقالت لجنة العلاقات المستقبلية مع الإتحاد الأوروبي إنها "تشعر بخيبة أمل" بأن بعض القرارات كانت "قد تأجلت طويلا" عندما تعلق الأمر بقضية الحدود الإيرلندية.

وذكر تقرير اللجنة أن "مواطني أيرلندا الشمالية استحقوا أن يعرفوا في وقت أقرب شروط التجارة داخل بلادهم".

وأضاف التقرير "عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون، فإن عدم الوصول إلى قواعد بيانات معينة ومصادر المعلومات التي استخدمناها بشكل كبير، يثير القلق".

وتابع التقرير "من غير المحتمل أن يكون هناك اتفاق استسلام بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، يكون جاهزا لأن يحل محل مذكرة التوقيف الأوروبية".

وأضاف "إننا قلقون أيضا بشأن الحالة الإجمالية للاستعداد".

وكانت بريطانيا قد انسحبت بشكل رسمي من الإتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، لكنها مازالت في السوق الموحدة للتكتل والاتحاد الجمركي خلال الفترة الإنتقالية التي تنقضي في نهاية الشهر.