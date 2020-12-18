مؤشرات "وول ستريت" عند مرتفعات غير مسبوقة مع التركيز على التحفيز

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الأمريكية اليوم على مرتفعات قياسية، إذ ظل التركيز على حزمة التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا قبيل موعد نهائي مطلع الأسبوع المقبل للتوصل لاتفاق، في حين صعدت أسهم شركات التجزئة بدعم احتمالات تحقيق مبيعات قوية في عطلة أعياد الميلاد، وفقا لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، صعد المؤشر داو جونز 10.51 نقطة، بما يعادل 0.03 في المائة، إلى 30313.88 نقطة، وكان المؤشر ستاندرد آند بورز متراجعا 1.69 نقطة، أو 0.05 في المائة، إلى 3720.79 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك 11.03 نقطة، أو 0.09 في المائة، إلى 12775.78 نقطة.