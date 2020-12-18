جونسون: بابنا مفتوح لكن وضع مفاوضات مرحلة ما بعد "بريكست" صعب

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبلاده "صعبة" مشيرا إلى أنه يتوقع تنازلات من بروكسل، وفقا لـ"رويترز".

وأضاف جونسون لمحطات التلفزة البريطانية خلال زيارة لبولتون في شمال إنجلترا "بابنا مفتوح وسنستمر بالمباحثات. الوضع يبدو صعبا فثمة هوة ينبغي ردمها. لقد بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح اصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي (..) شيئا ما على طاولة" المفاوضات قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوربية الموحدة.