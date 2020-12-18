بداية انفراج الأزمة .. المملكة تبدأ التطعيم ضد كورونا

أطلقت وزارة الصحة، حملة التطعيم ضد كوفيد - 19، أمس، في مركز لقاحات كورونا المستجد في الرياض.بدأت حملة التطعيم بأخذ الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، اللقاح، ومعه أعضاء اللجان العلمية للقاحات ومجموعة من المواطنين.وقال الدكتور توفيق الربيعة، لدى إطلاقه حملة البدء بتمكين المواطنين والمقيمين من أخذ اللقاح، "اليوم بداية انفراج أزمة فيروس كورونا، وبهذه المناسبة أرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته أكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة، وحرصه على صحة المواطن والمقيم، وتأكيده على ذلك بوضع شعار ميزانية عام 2021 تحت عنوان صحة وطن، كما أتقدم لولي العهد، بالشكر والامتنان والتقدير على حرصه ومتابعته الدقيقة لهذه الأزمة، قبل ظهور أي حالة في المملكة، وحرصه على تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، وتضحيته بجميع الجوانب مقابل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم، وحرصه أيضا على توفير اللقاحات بعدالة للجميع، ومتابعته الدورية للموضوع".وأوضح وزير الصحة، أنه كان يتابع بقلق شديد خلال الأشهر التسعة الماضية أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وسيتابع اليوم بسعادة بالغة أرقام الحاصلين على اللقاح.وأضاف "اليوم أخذت اللقاح، في مركز اللقاحات الذي يوجد به أكثر من 550 عيادة، لضمان وجود كمية كافية من العيادات، لإعطاء أكبر عدد ممكن من اللقاحات"، لافتا إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.ووجه الشكر لجميع اللجان العلمية ولهيئة الغذاء والدواء على الجهود في العمل لحماية سلامة صحة الجميع، وضمان مأمونية اللقاح وفاعليته.وأعلنت وزارة الصحة سابقا بدء تسجيل جميع المواطنين والمقيمين عبر تطبيق "صحتي"، من أجل حصولهم على لقاح كورونا، مؤكدة اكتمال التجهيزات جميعها للبدء بالتطعيم، ومأمونية اللقاح وفاعليته، ومجانية الحصول عليه لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة.إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة أمس، 181 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 360516 حالة، من بينها 3060 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 453 حالة حرجة، كما تم تسجيل 173حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 351365 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6091 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، إضافة إلى إجراء 39441 فحصا مخبريا جديدا.ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كأهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجددت التوصية لكل من لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات "تطمن"، التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض فيروس كورونا، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".