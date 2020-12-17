أسهم أوروبا ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي بفضل تفاؤل التحفيز

ظلت أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في عشرة أشهر اليوم إذ تعزز الآمال بشان مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وتوزيع محتمل للقاحات مضادة لكوفيد-19 في أوروبا التوقعات لتعاف اقتصادي عالمي، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ فبراير، بينما صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 في المائة، ليواصل كلاهما تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي.

وقالت ألمانيا وفرنسا إنهما جاهزتان لبدء تحصين مواطنيهم بلقاح تنتجه فايزر وبيونتك في الأسبوع الأخير من ديسمبر، فور أن توافق عليه وكالة الأدوية الأوروبية.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة، فيما تركز الأنظار على اجتماع بنك إنجلترا المركزي الذي يُعقد في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يبقي البنك على سياسته دون تغيير ترقبا لمصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقفزت أسهم دبليو.بي.بي 3.7 في المائة إذ قالت أكبر شركة إعلانات في العالم إنها تتوقع العودة إلى مستوى 2019 لصافي المبيعات بحلول 2022.