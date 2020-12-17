خريف على شاطئ النورس

تحاول رصد التحولات البنيوية في الأشكال الأيديولوجية للصورة النمطية في التفكير السياسي التقليدي والواقعي حول مفهوم الوطن عند المثقفين، بمساحة زمنية تستغرق الفترة الواقعة من الحكم الملكي حتى العهد الميليشياوي، ببوح يقرب من الجرأة التي تكسر تابوها مهما في العقلية الجمعية العراقية. والواقع أن روايتي الجديدة هذه لا يزال بها من الوجع العراقي المزمن نفسه الشيء الكثير، لذا أعتذر للمرة العاشرة عن كم التراجيديا القاسية التي تحيط بالنص، وهمّي من ذلك كله توجيه أنظار العالم إلى شعب منسي، يحاول أن يعيش بسلام، غير أن الآخرين لا يدعونه ينعم بالحياة.