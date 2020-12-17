ما يعيش به الناس

ضم هذا الكتاب مجموعة من القصص القصيرة المنتخبة من أعمال الأديب الروسي ليو تولستوي، الذي ‏يعده بعض النقاد واحدا من أعظم كتّاب الرواية في الحضارة الإنسانية كلها.‏ وتتوالى في الكتاب قصص تعبر عن التنوع الظاهر في أعمال تولستوي من جهة الموضوعات التي ‏يتناولها بفنية ومهارة، لا تتأتيان إلا لمن أنفق كثيرا من عمره في معرفة الناس والمجتمعات وأخلاق أهلها، ‏واجتمع له من التجربة الحياتية ما يستعين به على إدراك الواقع وتحليل حوادثه، ومن القدرة الإبداعية ما ‏يمكنه من نقد الواقع وإرهاصاته، مقولبا رؤيته للمستقبل في قالب أدبي شديد التعقيد، كالرواية والقصة ‏القصيرة.‏