ضم هذا الكتاب مجموعة من القصص القصيرة المنتخبة من أعمال الأديب الروسي ليو تولستوي، الذي يعده بعض النقاد واحدا من أعظم كتّاب الرواية في الحضارة الإنسانية كلها. وتتوالى في الكتاب قصص تعبر عن التنوع الظاهر في أعمال تولستوي من جهة الموضوعات التي يتناولها بفنية ومهارة، لا تتأتيان إلا لمن أنفق كثيرا من عمره في معرفة الناس والمجتمعات وأخلاق أهلها، واجتمع له من التجربة الحياتية ما يستعين به على إدراك الواقع وتحليل حوادثه، ومن القدرة الإبداعية ما يمكنه من نقد الواقع وإرهاصاته، مقولبا رؤيته للمستقبل في قالب أدبي شديد التعقيد، كالرواية والقصة القصيرة.
ما يعيش به الناس
ضم هذا الكتاب مجموعة من القصص القصيرة المنتخبة من أعمال الأديب الروسي ليو تولستوي، الذي يعده بعض النقاد واحدا من أعظم كتّاب الرواية في الحضارة الإنسانية كلها. وتتوالى في الكتاب قصص تعبر عن التنوع الظاهر في أعمال تولستوي من جهة الموضوعات التي يتناولها بفنية ومهارة، لا تتأتيان إلا لمن أنفق كثيرا من عمره في معرفة الناس والمجتمعات وأخلاق أهلها، واجتمع له من التجربة الحياتية ما يستعين به على إدراك الواقع وتحليل حوادثه، ومن القدرة الإبداعية ما يمكنه من نقد الواقع وإرهاصاته، مقولبا رؤيته للمستقبل في قالب أدبي شديد التعقيد، كالرواية والقصة القصيرة.
أضف تعليق