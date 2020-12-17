وأُحب كل مهذب ولو أنه خصمي

حر ومذهب كل حر مذهبيما كنت بالغاوي ولا المتعصبإني لأغضب للكريم ينوشهمن دونه وألوم من لم يغضبوأحب كل مهذب ولو أنهخصمي وأرحم كل غير مهذبيأبى فؤادي أن يميل إلى الأذىحب الأذية من طباع العقربلي أن أرد مساءة بمساءةلو أنني أرضى ببرق خلبحسب المسيء شعوره ومقالهفي سره يا ليتني لم أذنبأنا لا تغشني الطيالس والحلىكم في الطيالس من سقيم أجربعيناك من أثوابه في جنةويداك من أخلاقه في سبسبوإذا بصرت به بصرت بأشمطوإذا تحدثه تكشف عن صبيإني إذا نزل البلاء بصاحبيدافعت عنه بناجذي وبمخلبيوشددت ساعده الضعيف بساعديوسترت منكبه العري بمنكبيوأرى مساوئه كأني لا أرىوأرى محاسنه وإن لم تكتبوألوم نفسي قبله إن أخطأتوإذا أساء إلي لم أتعتبمتقرب من صاحبي فإذا مشتفي عطفه الغلواء لم أتقربأنا من ضميري ساكن في معقلأنا من خلالي سائر في موكبفإذا رآني ذو الغباوة دونهفكما ترى في الماء ظل الكوكب