مع اقتراب "بريكست".. الشركات المالية تستعد لانفصال تاريخي في الأسواق الأوروبية

دعت الهيئة المصرفية الأوروبية اليوم، شركات التمويل لتكثيف استعداداتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في غضون ثلاثة أسابيع فقط ، وسط مؤشرات على أن المحادثات التجارية على وشك الانهيار.

وقالت الهيئة المصرفية الأوروبية التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تنسق المعايير التنظيمية في جميع أنحاء التكتل، إن بعض الشركات المالية لم تضع بعد خططها للطوارئ، على الرغم من أن الصناعة الأوسع أحرزت تقدماً.

وقال الهيئة إن شركات التمويل التي تقدمت مؤخرا بطلب للحصول على تصريح للقيام بأعمال في الاتحاد الأوروبي قد لا تحصل على الموافقة التى تحتاجها في الوقت المناسب، وفق ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء .

وقالت الهيئة في تقرير حول المخاطر التي تواجه الصناعة المصرفية الأوروبية: " يجب عليهم ضمان وجود إدارة كافية وقدرات لإدارة المخاطر في الاتحاد الأوروبي وتحول عملائهم في الاتحاد الأوروبي إلى كيانات مقرها في التكتل الأوروبي " .

ومع دخول محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مراحلها الأخيرة ، تنهي هذه الصناعة المالية خططها استعدادا لحدوث انفصال تاريخي في الأسواق الأوروبية.