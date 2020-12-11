"وول ستريت" تهبط بفعل الشكوك في التحفيز وارتفاع إصابات كورونا

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع اليوم، إذ أثرت تأجيلات فيما يتعلق بحزمة تحفيز جديدة وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا على المعنويات، حتى رغم مضي جهات تنظيمية قدما في اتجاه إجازة الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر داو جونز 64.77 نقطة، بما يعادل 0.22 في المائة، إلى 29934.49 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 16 نقطة، أو 0.44 في المائة، إلى 3652.10 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 65.45 نقطة، أو 0.53 في المائة، إلى 12340.35 نقطة.