طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع 1% خلال أكتوبر

ارتفعت الطلبيات الجديدة لشراء السلع أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر، وكان استثمار الشركات أعلى بعض الشيء مما كان يعتقد في السابق، إذ يواصل قطاع الصناعات التحويلية تعافيه من الجائحة، وفقا لـ"رويترز".

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن طلبيات المصانع زادت واحدا في المائة بعد صعود 1.3 في المائة في سبتمبر.

وارتفعت شحنات السلع الأساسية الرأسمالية، والتي تستخدم لحساب إنفاق الشركات على المعدات بتقرير الناتج المحلي الإجمالي، 2.4 في المائة. وكانت القراءة المعلنة لها سابقا تشير إلى زيادة 2.3 في المائة.