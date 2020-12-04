الأمم المتحدة تنتقد الدول المتجاهلة لتوصيات الصحة العالمية

انتقد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، الدول التي تجاهلت توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال جوتيريش في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لزعماء العالم بشأن "كوفيد - 19"، إن منظمة الصحة العالمية قدمت توجيهات علمية "كان يجب أن تكون الأساس لاستجابة عالمية منسقة".وأضاف "مع الأسف، لم يتم اتباع عديد من هذه التوصيات. وفي بعض الحالات كان هناك رفض للحقائق وتجاهل للإرشادات".وتسبب فيروس كورونا المستجد في وفاة مليون و495 ألفا و205 أشخاص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019، إضافة إلى أكثر من 64.522 مليون شخص. وتبدأ العاصمة الروسية موسكو غدا عمليات تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا المستجد للأفراد المعرضين للخطر، خاصة العاملين في المجال الطبي والمعلمين.وأوضح رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين في بيان على موقعه بشبكة الإنترنت، أنه خلال الأسابيع المقبلة، ومع وصول كميات كبيرة من اللقاح، سيتم توسيع نطاق القائمة.ومن المقرر أن يبدأ الأفراد اليوم تحديد مواعيد للتسجيل في حملة التطعيم الجماعي.وفي إيطاليا، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس 993 حالة، وهو أعلى رقم يومي تسجله البلاد منذ بدء انتشار الجائحة بها في (شباط) فبراير الماضي. وكان أعلى مستوى سجلته إيطاليا في عدد الوفيات اليومية بكورونا 969، وذلك في 27 آذار (مارس) الماضي. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في إيطاليا منذ بدء الجائحة إلى 58 ألفا و38 وفاة.وبلغ عدد الإصابات المؤكدة الجديدة، التي تم تسجيلها أمس، 23 ألفا و225 إصابة، استنادا إلى بيانات وزارة الصحة. ويصل بذلك إجمالي مجموع الإصابات في البلاد حتى الآن إلى مليون و664 ألفا و829 حالة. وما يبعث على مزيد من التفاؤل أن عدد المرضى، الذين دخلوا المستشفيات جراء الإصابة بمرض كوفيد - 19، انخفض بمقدار 701 حالة ليصل إلى 35 ألفا و369 شخصا، وانخفض عدد الأشخاص، الذين لا يزالون في العناية المركزة بمقدار 19 شخصا، ليصل العدد إلى ثلاثة آلاف و597 شخصا.وتخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد - 19 في المملكة المتحدة، أكثر دولة متضررة في أوروبا، عتبة 60 ألف وفاة، حسب السلطات الصحية.وسجلت السلطات 414 وفاة إضافية أمس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 60,113 وفاة لمرضى فارقوا الحياة خلال 28 يوما على التثبت من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.أما في حال احتساب شهادات الوفاة المشار عليها إلى كوفيد - 19، أي التي تعني حالات كانت مشبوهة ولم يتم التثبت من إصابتها، فإن الحصيلة ترتفع إلى 69,752 وفاة حسب أرقام وزارة الصحة في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وباتت المملكة المتحدة الأربعاء الماضي البلد الأول في العالم، الذي يمنح الترخيص للقاح الشركة الأمريكية فايزر والمختبر الألماني بايونتيك المضاد لكوفيد - 19، على أن يصبح متوافرا بدءا "من الأسبوع المقبل"، على ما أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.وتجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 2000 حالة لليوم الثاني على التوالي مع اقتراب أخطر فصول العام بالنسبة للجائحة في وقت يشهد ضغطا شديدا على نظام الرعاية الصحية وسط حالة من الفوضى تكتنف القيادة السياسية للبلاد.وطبقا لإحصاءات "رويترز" التي تستند إلى بيانات رسمية، بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد - 19 ثاني أعلى مستوياتها أمس الأول، حيث توفي 2811 شخصا، وهو ما يقل بوفاة واحدة عن الرقم القياسي المسجل في 15 أبريل نيسان الماضي.