"ستاندرد أند بورز" يتراجع بفعل إصابات كورونا.. و"داو جونز" يصعد

استهل المؤشر ستاندرد أند بورز دون تغير يذكر اليوم حيث وازنت الآمال في تعاف سريع بفضل لقاح كوفيد-19 والتحفيز الاقتصادي أثر المخاوف من تنامي إصابات فيروس كورونا وارتفاع البطالة، وفقا لـ"رويترز".

وتراجع ستاندرد أند بورز 0.73 نقطة فقط إلى 3668.28 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 37.04 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة ليصل إلى 29920.83 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 19.89 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 12369.26 نقطة.