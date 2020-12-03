مقامات الروح

بغلاف أنيق، وضع رؤيته البصرية الفنان محمد العامري، ونفذه المصمم بسام حمدان، يقدم هذا الكتاب الذي يقع في نحو 450 صفحة من القطع المتوسط، محاولة للاقتراب من زوايا محددة تخص الموسيقى وأساطينها في العالم العربي، وعلاقتهم بالمجتمع تأثرا وتأثيرا. حيث يكشف أهم محطات تحديث الموسيقى العربية. يشير المؤلف إلى أن فن الأغنية ليس وليد لحظة متفجرة، بل هو، ككل الفنون الأخرى، أداة من أدوات التعبير عن الذات والمجموع وتجسيد الصراع والنضال الاجتماعي. من هذا المنطلق، يسرد الكتاب أيضا تاريخ الأغنية الوطنية والسياسية عربيا وتطورها منذ ظهورها في عصرنا الحديث حتى وقتنا هذا. المؤلف ياسر طلعت حافظ ثابت، صحافي مصري وكاتب ليبرالي معروف، من مواليد السابع من مايو عام 1964 في مدينة كولونيا "بالألمانية: Köln" في ألمانيا. تخرج في كلية الإعلام "قسم الصحافة" في جامعة القاهرة عام 1985، ونال الماجستير من كلية الصحافة في جامعة كارديف ويلز البريطانية عام 1997، ثم حصل على الدكتوراه في الصحافة من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة عام 2000.