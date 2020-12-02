أسهم أوروبا تتراجع وموافقة بريطانيا على اللقاح تحد من خسائر مؤشرها

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ هدأت تعاملات المستثمرين بعد زيادة بنحو 14 في المائة في الشهر الماضي، بينما صعد سهم بيونتك بعد أن أصبح بريطانيا أول دولة توافق على لقاحها لكوفيد-19 الذي طورته مع فايزر، وفقا لـ"رويترز".

وتفوق أداء مؤشر الأسهم القيادية في لندن على نظائره في أوروبا، إذ لم يفقد سوى 0.1 في المائة بعد أن قالت بريطانيا إن اللقاح سيبدأ توزيعه من الأسبوع المقبل.

وقفزت أسهم بيونتك المدرجة في فرانكفورت 8.4 في المائة، بينما هبط المؤشر داكس القياسي الألماني 0.5 في المائة رغم بيانات أفادت بانتعاش أكبير من المتوقع لمبيعات التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة.