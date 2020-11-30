الجزائر تسمح باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية.. 272 مليون دولار خسائر متوقعه

قالت الحكومة اليوم إن الجزائر ستسمح باستئناف بعض رحلات الطيران المحلية بدءا من السادس من ديسمبر بينما تسعى السلطات لتخفيف التأثير المالي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا على شركة الطيران الوطنية المملوكة للدولة.

وبحسب (رويترز) قال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الخطوط الجوية الجزائرية ستستأنف كل الرحلات إلى البلدات الجنوبية ونصف رحلاتها من وإلى المطارات الشمالية.

وكانت الشركة قد علًقت الرحلات الدولية والمحلية في مارس.

وقالت الحكومة إن من المتوقع أن تسجل الخطوط الجوية الجزائرية خسارة بنحو 272 مليون دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا.