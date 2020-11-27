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أسواق الأسهم- العالمية

الأسهم الأمريكية ترتفع بفضل آمال انتعاش اقتصادي في 2021

الاقتصادية من الرياض

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود اليوم وسط تفاؤل حيال انتعاش اقتصادي في العام القادم مما طغى على بواعث القلق من زيادة متوقعة في إصابات فيروس كورونا عقب عطلة عيد الشكر، وفقا لـ"رويترز".
ارتفع المؤشر داو جونز 38.86 نقطة بما يعادل 0.13 في المائة ليصل إلى 29911.33 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 8.90 نقطة أو 0.25 في المائة مسجلا 3638.55 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك 64.78 نقطة أو 0.54 في المائة إلى 12159.18 نقطة.

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