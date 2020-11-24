"نيكي" عند أعلى مستوى إغلاق منذ 1991 بفضل آمال اللقاح.. قفز 2.5%

أغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في عدة سنوات اليوم، إذ عزز إحراز تقدم في تطوير لقاح غير باهظ التكلفة للوقاية من فيروس كورونا الآمال في تعافي اقتصادي سريع، وتلقت المعنويات دعما إضافيا من الموافقة على انتقال رسمي للسلطة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وفقا لـ"رويترز".

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 2.50 في المائة إلي 26165.59 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ مايو 1991. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.23 في المائة إلى 1765.91 نقطة، وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن عامين. وقادت الاتجاه الصعودي أسهم شركات الطاقة والعقارات والقطاع المالي.

وقالت استرازينيكا أمس الاثنين إن لقاحها لكوفيد-19 قد تصل فعاليته إلى 90 في المائة، وهو أرخص وأسهل في الشحن من لقاحين منافسين، مما دعم الأسهم العالمية.

كما عزز الأسهم تلقي بايدن الموافقة لبدء عملية الانتقال للبيت الأبيض، وكذلك تقرير يفيد بأنه سيختار رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السابقة جانيت يلين وزيرة للخزانة.

وكان أكبر الرابحين على المؤشر توبكس شين اتسو كيميكال الذي ارتفع 4.98 في المائة، وارتفع سهم هويا كورب 4.54 في المائة.

وعلى المؤشر نيكي صعد 205 أسهم في حين هبط 19.