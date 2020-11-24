"أرامكو" : صهريجا واحدا فقط من بين 13 توقف عن العمل نتيجة الهجوم الإرهابي

قال مسؤول في شركة أرامكو السعودية اليوم إن العملاء لم يتأثروا بهجوم شنه الحوثيون باليمن على محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وقال المسؤول في شركة أرامكو للصحفيين خلال جولة تفقدية إن صهريجا من بين 13 بمحطة السوائب بالمنشأة توقف عن العمل.

وأضاف أنه أمكن إخماد الحريق الناجم عن الهجوم في حوالي 40 دقيقة دون إصابة أحد.

وأضاف المسؤول أن الصاروخ أصاب صهريج التخزين من أعلى مما تسبب في "أضرار جسيمة" بسقف الصهريج وأحدث فجوة باتساع نحو مترين. وظهرت علامات سوداء وبعض الأضرار حول حافته العلوية.