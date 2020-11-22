"موديرنا" تعلن رسميا سعر لقاح كورونا المنتظر

بعد انتظار وترقب داما فترة طويلة كشف ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، أمس، عن السعر المتوقع للقاح فيروس كورونا، الذي أنتجته شركته، وحقق نتائج واعدة جدا في مرحلة التجارب، وينتظر العالم طرحه خلال أسابيع قليلة.وقال بانسل لصحيفة "فيلت أم سونتاج" الألمانية، إن "موديرنا ستحدد للحكومات سعرا يراوح ما بين 25 و37 دولارا لكل جرعة من اللقاح، وذلك اعتمادا على الكمية المطلوبة".وأضاف، "لقاحنا يكلف تقريبا التكلفة نفسها للقاح الإنفلونزا الذي يراوح بين عشرة دولارات و50 دولارا"، وفق ما أوردت "رويترز".وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي، يشارك في المحادثات مع الشركة، قد أكد أن المفوضية الأوروبية تريد التوصل إلى اتفاق مع "موديرنا" لشراء ملايين الجرعات من اللقاح، بسعر أقل من 25 دولارا للجرعة.وقال بانس، "لم يتم توقيع أي شيء حتى الآن، لكننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية، مضيفا أنها "مسألة أيام" حتى يكون العقد جاهزا.وأوضحت موديرنا أن لقاحها التجريبي فعال بنسبة 94.5 في المائة في الوقاية من فيروس كورونا، وذلك بناء على بيانات مؤقتة عن تجارب إكلينيكية بلغت مرحلة متأخرة، لتصبح الشركة الأمريكية بذلك المطور الثاني الذي يقدم نتائج تجاوزت التوقعات بكثير، بعد شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك".ويجرى الاتحاد الأوروبي محادثات مع "موديرنا" بشأن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا على الأقل منذ يوليو الماضي.