تراجع طفيف للأسهم الأمريكية بفعل مخاوف من انحسار التحفيز

استهلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على تراجع طفيف اليوم مع تنامي المخاوف بشأن انحسار التحفيز والضرر الاقتصادي الناجم عن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

وهبط المؤشر داو جونز 45.66 نقطة، بما يعادل 0.15 في المائة، إلى 29437.57 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض 2.56 نقطة، أو 0.07 في المائة، إلى 3579.31 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك 12.02 نقطة، أو 0.1 في المائة، إلى 11892.7 نقطة.