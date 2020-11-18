أسهم أمريكا ترتفع بفعل لقاح "فايزر" والموافقة على عودة طائرة "بوينج" للأجواء

استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع طفيف اليوم بفضل الآمال في تعاف اقتصادي أسرع عقب أنباء جديدة عن لقاح، في حين صعد سهم بوينج إثر نيلها موافقة أمريكية على إعادة تشغيل طائرتها 737 ماكس، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستاندرد أند بورز بمقدار 1.81 نقطة بما يعادل 0.05 في المائة ليصل إلى 3611.34 نقطة، وارتفع المؤشر داو جونز 80.75 نقطة أو 0.27 في المائة مسجلا 29864.10 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك 1.03 نقطة أو 0.01 في المائة إلى 11900.37 نقطة.