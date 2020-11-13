صندوق النقد يشيد بإطار عمل مجموعة العشرين بشأن الديون

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم إن إطار العمل المشترك بشأن الديون الذي تبنته مجموعة العشرين "خطو شديدة الأهمية" نحو تحسين بنية الديون العالمية، لكن بعض الدول إلى جانب الدول الأشد فقرا في العلم قد تواجه ديونا لا يمكن تحملها وإن الأزمة "لم تنته بعد"، وفقا لـ"رويترز".

وقالت جورجيفا، في نصريحات لمسؤولين من مجموعة العشرين، إن إطار العمل المشترك سيرفع احتمالات مشاركة القطاع الخاص.