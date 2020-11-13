أكثر من 40 ألف إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا و 27 ألف في بريطانيا

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إن إيطاليا سجلت 40902 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من 37978 إصابة يوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 550 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بانخفاض عن 636 في اليوم السابق.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا منذ ظهور المرض لأول مرة في فبراير 1.107 مليون حالة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 44139 بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تم إجراء 254،908 مسحة من فيروس كورونا في اليوم الماضي ، مقابل 234،672 مسحة سابقة. وظلت منطقة لومباردي الشمالية المنطقة الأكثر تضررا اليوم حيث سجلت 10634 حالة جديدة مقابل 9291 يوم الخميس.

وفي بريطانيا، أظهرت إحصاءات حكومية رسمية تسجيل 27301 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم بتراجع طفيف عن أعلى مستوى على الإطلاق تم تسجيله في اليوم السابق لكنه يمثل ثاني أعلى رقم يومي تم تسجيله لحالات الإصابة بالمرض.

وانخفض العدد بشكل طفيف عن العدد المسجل يوم الخميس والذي بلغ 33470 حالة، وهو رقم قياسي ليوم واحد. وتم تسجيل 376 حالة وفاة جديدة بانخفاض عن 563 حالة سجلت يوم الخميس.