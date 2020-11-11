"شمس" تسجل صافي خسائر بقيمة 6 ملايين ريال خلال 9 أشهر

أعلنت شركة المشروعات السياحية، تسجيل صافي خسائر بعد الزكاة والضريبة بلغ 6 ملايين ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 1.2 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويعود ارتفاع خسائر الفترة إلى ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية نتيجة مصروفات استشارات مالية و قانونية ( غير متكررة) تكوين مخصصات للأرصدة المدينة مما أدى إلى ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ.

و اشتمال الفترة المماثلة للعام السابق على أثر إيجابي لتسوية مخصص الزكاة للأعوام من 1996م وحتى 2010.