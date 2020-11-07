مستوى قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في إيران.. بلغت 9500 حالة

وصلت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا الجديدة في إيران إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت قرابة 9500 حالة في غضون يوم واحد.

ووفقا لـ"الألمانية"، أفادت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية اليوم، بأن عدد وفيات كورونا وصل في غضون نفس المدة إلى 423 حالة.

بذلك، يتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيران 670 ألف حالة في الوقت الراهن، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات بمرض كوفيد19- إلى نحو 38 ألف حالة.

وتشير تقديرات خبراء إلى أن العدد الفعلي للإصابات يمكن أن يعادل أكثر من ضعف العدد المعلن رسميا مستندين في ذلك إلى قلة إمكانيات إجراء اختبارات للكشف عن الفيروس في إيران.

يذكر أن إيران تجري يوميا 25 ألف اختبار للكشف عن الفيروس، ومن المنتظر أن يتم رفع هذا العدد ليصل إلى 40 ألف اختبار، ويرى الخبراء أنه يجب أن يتم إجراء ما لا يقل عن 200 ألف اختبار يوميا حتى يتم التوصل إلى أعداد دقيقة للإصابات.

كانت سلطات أكثر من 40 مدينة في إيران قد فرضت إغلاقا مؤقتا من أجل منع استمرار الزيادة الكبيرة في الإصابات.

ولا تزال العاصمة الإيرانية طهران تستبعد فرض إغلاق لاعتبارات اقتصادية، لكنها تعتزم إجبار المحلات باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت على الإغلاق بدءا من الساعة السادسة مساء في الأسبوع المقبل، وكان من المسموح لهذه المحلات حتى الآن بأن تعمل حتى الساعة العاشرة مساء وبعضها حتى منتصف الليل.