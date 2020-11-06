منظمة التجارة العالمية ترجئ اجتماعا لتعيين مديرا عاما لها حتى إشعار آخر

ستؤجل منظمة التجارة العالمية اجتماعها الذي كان مقررا الاثنين بغية تعيين مدير عام جديد لها، مع تعطيل الولايات المتحدة عملها.

وقال رئيس لجنة الاختيار التي عينتها المنظمة لاختيار مدير عام جديد بحسب وثيقة حصلت عليها "الفرنسية" "أدركت أنه لأسباب مختلفة من بينها الوضع الصحي والأحداث الراهنة، لن يتمكن الوفود من اتخاذ قرار رسمي في 9 نوفمبر".

وأضاف "لذلك أرجأت هذا الاجتماع حتى إشعار آخر، وخلال هذه الفترة، سأستمر في التشاور مع الوفود".