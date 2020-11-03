"أرامكو": إنتاج تاريخي في 6 أغسطس الماضي من الغاز في يوم واحد عند 10.7 مليار قدم مكعب

قالت شركة أرامكو السعودية إنها نجحت في 6 أغسطس الماضي بتحقيق مستوى تاريخي من إنتاج الغاز في يوم واحد عند 10.7 مليار قدم مكعب قياسية من الحقول التقليدية وغير التقليدية.

وقالت الشركة إنها أظهرت أداء موثوقا في قطاع التنقيب والإنتاج بإجمالي إنتاج من المواد الهيدروكربونية بلغ 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي وتتضمن نحو 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.



وقال رئيس أرامكو أمين الناصر، بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث، إزاء تحسن الأنشطة الاقتصادية، على الرغم من التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق إنتاج تاريخي للنفط في 2 أبريل الماضي عند 12.1 مليون برميل نفط يومي. كان ذلك عقب فشل محادثات خفض الإنتاج مع بدء تفشي فيروس كورونا.

و أعلنت "أرامكو السعودية" عن صافي ربح بلغ 44.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020، بانخفاض قدره 44.6 في المائة عن نفس الربع من 2019، فيما صعدت الأرباح مقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2020) وبنحو 79.6 في المائة.