386 حالة وفاة و7820 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، اليوم وفاة 386 شخصا آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المتوفين جراء الفيروس إلى34 الفا و864 شخصا، في الوقت الذي جرى فيه تصنيف 27 محافظة بالبلاد باللون الأحمر الذي يعني الحذر الشديد.

ووفقا لـ"الألمانية"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7820 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 612 الفا و 772 حالة حتى اليوم ، بينهم 5185 في وضع حرج.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني فرض قيود في 25 مدينة من مراكز المحافظات الإيرانية لمدة 10 أيام لمكافحة تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وأوضح روحاني: "وافقنا على فرض قيود في 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء الرابع من نوفمبر ولمدة عشرة أيام حتى الثالث عشر من ذات الشهر، والتي تشمل تعطيل انشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، وبينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر".