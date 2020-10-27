الناتج المحلي لكوريا الجنوبية يرتفع 1.9% خلال الربع الثالث من 2020

سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي ارتفاعا طفيفا لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في البلاد اليوم.

ووفقا لـ"الألمانية"، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة في الربع الثالث، إلا أنه لا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود النمو بشكل أساسي إلى الصعود الحاد في صادرات البلاد التي ارتفعت بنسبة 15.6 في المائة في الفترة من يوليو حتى سبتمبر.

ومع ذلك، كان إنفاق المستهلكين ضعيفا حيث تراجع بمعدل إضافي بلغ 0.1 في المائة.

وأدارت كوريا الجنوبية حتى الآن أزمة فيروس كورونا بشكل جيد وفقا للمعايير الدولية، حيث سجلت ما يزيد قليلا عن 26 ألف حالة إصابة.