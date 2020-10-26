"آنت" الصينية تعتزم بيع حصة قيمتها 34.5 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي

ذكرت تقارير إخبارية أن شركة آنت جروب لتكنولوجيا الخدمات المالية والتابعة لمجموعة التجارة الإلكترونية والإنترنت الصينية علي بابا جروب هولدنج تستهدف جمع 34.5 مليار دولار من خلال الطرح العام الأولي المزدوج لأسهمها لتصبح أكبر عملية طرح عام اولي في تاريخ أسواق المال العالمية متفوقة على شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو التي جمعت 29.4 مليار دولار من الطرح العام الأولي لأسهمها في ديسمبر الماضي.

وتعتزم آنت جروب تسجيل أسهمها في بورصتي هونج كونج وشنغهاي. وحددت الشركة سعر الطرح بـ 80 دولار هونج كونج للسهم في بورصة هونج كونج 68.8 يوان صيني للسهم في بورصة شنغهاي، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن ملف الطرح العام المقدم إلى هيئة سوق المال.

وذكرت التقارير أن شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الصينية آنت جروب ستجمع حوالي 17.2 مليار دولار من خلال الطرح في بورصة شنغهاي ونفس المبلغ تقريبا من خلال الطرح في هونج كونج، بحسب "الألمانية".

يذكر أن مجموعة علي بابا المملوكة للملياردير الصيني جاك ما تمتلك 33 في المئة من أسهم آنت جروب.

ومن المنتظر أن تصل القيمة السوقية لشركة آنت جروب إلى 313 مليار دولار بمجرد بدء تداول سهمها في بورصة هونج كونج والمتوقع أن يكون في 5 نوفمبر المقبل.