"هرفي" تربح 41 مليون ريال في الربع الثالث بانخفاض 28 %

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح بلغ 41.3 مليون ريال بانخفاض 28% عن نفس الربع من 2019. كما حققت الشركة صافي ربح 32.2 مليون ريال في الـ 9 أشهر الأولى من 2020 بانخفاض 78% عن نفس الفترة من 2019.

يعود سبب انخفاض صافي الربح للربع الثالث من 2020 مقارنة بصافي الربح للربع الثالث من عام 2019 بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8% وزيادة المصاريف الإدارية والعمومية على الرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق والمصاريف التمويلية وزيادة الإيرادات الأخرى علما بأن الشركة قامت خلال الربع الثالث من 2020 بزيادة مخصصات للمخزون بطىء الحركة بقيمة 8.4 مليون ريال وزيادة مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بمبلغ 6.5 مليون ريال.