"كوكاكولا يوروبيان بارتنرز" تشتري "كوكاكولا أماتيل" مقابل 6.6 مليار دولار

أعلنت شركة المشروبات الأوروبية كوكاكولا يوروبيان بارتنرز اليوم الاثنين موافقتها على شراء شركة التعبئة الأسترالية كوكاكولا أماتيل لإقامة أكبر شركة للمشروبات المعبئة في العالم، في مواجهة التباطؤ الذي تشهدف الصناعة حاليا والتحول بعيدا عن المشروبات السكرية، بحسب ما نشرت "الألمانية".

ووفقا لشروط الصفقة تقدر قيمة شركة كوكاكولا أماتيل الموجود مقرها في مدينة سيدني بنحو 9.23 مليار دولار أسترالي (6.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 19 في المئة عن قيمتها السوقية وفقا لسعر السهم في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويعتزم مجلس إدارة الشركة الأسترالية الموافقة بالإجماع على عرض الاستحواذ.

في الوقت نفسه فإن الاستحواذ على كوكاكولا أماتيل سيضاعف أسواق الشركة الأوروبية من خلال الوصول إلى سوق تصل حجمها إلى حوالي 300 مليون شخص في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بما في ذلك دول صاعدة مثل إندونيسيا.

وبحسب بلومبرج فإن فرص النمو تلك تمثل جاذبية خاصة في ظل تراجع صناعة المشروبات الخفيفة في العالم، وبخاصة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب تزايد الوعي الصحي لدى المستهلكين وابتعادهم عن المشروبات المحلاة بالسكر.