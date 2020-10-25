"فولكس فاجن" تطالب بالتزام واضح من قطاع السيارات بالأهداف المشددة للمناخ

طالبت شركة فولكس فاجن بالتزام واضح من قطاع السيارات بالأهداف المشددة للمناخ في الاتحاد الأوروبي.

وفي تصريحات لدورية "تاجس شبيجل باكجراوند فيركير آند سمارت موبيليتي" المتخصصة الصادرة قال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي للشركة:"مشاركتنا في تشكيل التحول أفضل من السعي وراء التطوير" معربا عن تأييده لأهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بتخفيض انبعاثات السيارات في أوروبا وبالاتفاق الأخضر الأوروبي الذي يرمي إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأعرب ديس عن اعتقاده بأن قطاع النقل يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لتخفيض ثاني أكسيد الكربون، وقال إن من غير الممكن الإبقاء على الوضع الحالي.

مشيرا إلى أن الكثير من الروابط الصناعية تدافع عن هذا الوضع لأنها تمثل مصالح أما نحن كمسؤولين فيجب علينا أن نتحقق مما سيحدث في البيئة في الأعوام الـ20 أو الـ30 المقبلة.

وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل"، فإن الشركات المصنعة للسيارات وشركات مستلزمات صناعة السيارات تعتزم خلال الأسبوع الجاري الاتفاق على موقف حيال الأهداف المشددة للمناخ وذلك خلال جلسة لمجلس إدارة رابطة شركات صناعة السيارات، وكتبت المجلة أن هناك دلائل على أن الشركات ستقبل بالتعليمات الجديدة الصادرة عن المفوضية الأوروبية. ورفضت الرابطة وشركات أخرى التعليق على ما أوردته المجلة.

وأعرب ديس عن اعتقاده بأن من غير الضروري تحديد موعد ثابت للتخلي عن محركات الاحتراق فالحدود القصوى المشددة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستؤدي حتما إلى نهاية محركات الاحتراق، منوها إلى أن سيارات البنزين والديزل ستصبح أكثر كلفة، بينما ستصبح السيارات الكهربائية أرخص سعرا،

وبحسب "الألمانية" توقع أن السيارات الكهربائية ستصبح هي المفهوم الأفضل بيئيا واقتصاديا بداية من عام 2026 على أقصى تقدير.