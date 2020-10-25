أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اليوم خفض طاقتها الاستيعابية بسبب تشديد القيود المفروضة في أوروبا لاحتواء فيروس كورونا.
وذكرت "الألمانية" أن المتحدث باسم الشركة سيلي بيك هانسين قال: "تعديل الطاقة الاستيعابية أمر طبيعي في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في أوروبا وتشديد القيود المفروضة على السفر".
وكانت حركة الطيران بالشركة قد انخفضت بنسبة 79% في سبتمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتسير ساس الأن رحلات إلى 78 مقصدا، وهو أقل بنسبة 37% مقارنة بعام 2019.
"ساس" تخفض من طاقتها الاستيعابية بعد تشديد قيود احتواء كورونا
أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) اليوم خفض طاقتها الاستيعابية بسبب تشديد القيود المفروضة في أوروبا لاحتواء فيروس كورونا.
أضف تعليق