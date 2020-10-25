البنيان: استفدنا من تحسن النشاط الاقتصادي في الربع الثالث.. ونتوقع استمرار الضغط على أسعار المنتجات

قال يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة سابك والرئيس التنفيذي، أن نتائج الشركة للربع الثالث من العام الحالي استفادت من تحسين النشاط الاقتصادي وزيادة أسعار النفط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات.



وأضاف أن الشركة حققت مبيعات عالية في الربع الثالث بحكم مرونة الشركة من خلال مجابهة التحديات التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.



وبين البنيان، أن الشركة قامت بتسويق لطرح سندات مقسمة إلى شريحتين بقيمة مليار دولار في سبتمبر الماضي وتمثل الشريحة التي تبلغ مدتها 30 عاما أول إدراج لسندات في بورصة تايوان من شركة سعودية، وهي سندات فورموزا .



وحول النظرة المستقبلية بين البنيان، أن النظرة المستقبلية لعام 2020 ثابتة، إذ من المتوقع أن ينكمش معدل النمو العالمي هذا العام بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا المستجد قبل أن نشهد انتعاشا في العام المقبل، ومع ذلك، ما زال المعروض مرتفعا عن الطلب في منتجاتنا الرئيسية، ما يرجح استمرار الضغط على أسعار المنتجات وهوامشها في المستقبل المنظور.



وكانت سابك ، قد حققت صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.09 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 0.74 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 47 في المائة.



ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة في الكميات المنتجة والمباعة بالإضافة إلى عكس مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بالصافي بمبلغ 0.69 مليار ريال.