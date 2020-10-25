قالت دانة غاز اليوم الأحد إنها اتفقت على بيع أصولها البرية المصرية المنتجة للنفط والغاز إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، مقابل 236 مليون دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".
وأوضحت الشركة الإماراتية أن بيع الأصول يستهدف "تعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالية المستوى في إقليم كردستان العراق".
"دانة غاز" تبيع أصولا مصرية إلى "آي.بي.آر" بـ 236 مليون دولار
قالت دانة غاز اليوم الأحد إنها اتفقت على بيع أصولها البرية المصرية المنتجة للنفط والغاز إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، مقابل 236 مليون دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".
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