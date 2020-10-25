"دانة غاز" تبيع أصولا مصرية إلى "آي.بي.آر" بـ 236 مليون دولار

قالت دانة غاز اليوم الأحد إنها اتفقت على بيع أصولها البرية المصرية المنتجة للنفط والغاز إلى آي.بي.آر الوسطاني للبترول، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، مقابل 236 مليون دولار، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأوضحت الشركة الإماراتية أن بيع الأصول يستهدف "تعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالية المستوى في إقليم كردستان العراق".