"الراجحي" يربح 7.47 مليار ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلن مصرف الراجحي، تسجيل صافي ربح بلغ 7.47 مليار ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيله أرباح بلغت 7.84 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 4.6 % .

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفاض صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي مصاريف العمليات بنسبة 14.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع بنود رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة الى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 1,107 مليون ريال الى 1,616 مليون ريال بنسبة 45.9%. وفي المقابل ارتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 3.1% نتيجة ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية ، والدخل من العمليات الأخرى.