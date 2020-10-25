ارتفاع أرباح "التعمير" إلى 144 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الأولى من 2020

أعلنت شركة الرياض للتعمير ، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 144 مليون ريال مع انتهاء أول تسعة أشهر في 2020 ، مقابل تسجيلها أرباح بلغت 133 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 8 % .

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة ، و ذلك على الرغم من أنخفاض كلا من الإيرادات التشغيلية للشركة خلال هذة الفترة نتيجة أغلاق أثنين من مراكزها التشغيلية بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الأجراءات الأحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد قرابة الثلاثة أشهر و انخفاض الإيرادات الأخرى مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق .