"إيرباص" تزيد إنتاجها من طائراتها "إيه 320"

ذكرت شركة "إيرباص" الأوروبية لصناعة الطائرات اليوم الجمعة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من سلسلة الطائرات، للمسافات المتوسطة ، طراز "إيه 320"، في أعقاب خفض كبير في الإنتاج بسبب وباء فيروس كورونا. وقال متحدث باسم الشركة إن الانتاج ربما يزيد من 40 إلى 47 طائرة شهريا، مضيفا أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار.



وبحسب "د ب أ" ذكرت شركة "إيرباص" أنها تريد إعطاء العملاء أساسا للتخطيط بعد أن قلصت إنتاج الطائرات لديها بواقع 40% بسبب التراجع في الحركة الجوية خلال الوباء. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يسري هذا الانخفاض لعامين مقبلين. وتنتج الشركة حاليا 40 من سلسلة من طرازها "إيه 320" للمسافات المتوسطة، شهريا بانخفاض عن إنتاجها المعتاد وهو 60 .