تغريم سعودي 100 ألف ريال لإدارته محافظ استثمارية في الأسواق الأمريكية مقابل عمولات دون ترخيص

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد محمد مهدي الزهراني وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور غيابيا بمخالفة المادة 31 من نظام السوق المالية والمادة 5 من لائحة أعمال الأوراق المالية لممارسته عمل من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "الادارة" لقيامه بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في الأسواق المالية الأمريكية لعدد من المستثمرين داخل المملكة مقابل عمولات مالية تحول إلى حساباته البنكية دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية وتضمن القرار إيقاع غرامة مالية عليه مقدارها 100 ألف ريال عن هذه المخالفات.

كذلك يحق لمن أبرم اتفاقا أو عقدا مع المدان في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 60 من نظام السوق المالية على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن