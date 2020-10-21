موبايلي تربح 222 مليون ريال سعودي في الربع الثالث بارتفاع 335%

أعلنت شركة اتحاد إتصالات "موبايلي " عن النتائج المالية الأولية في الربع الثالث من 2020 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 222 مليون ريال مقارنة بـ 51 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع نسبته 335% .

وفي بيان على تداول أعلنت الشركة أن صافي أرباحها للفترة المنتهية في 2020-09-30 ( تسعة أشهر ) ارتفع أيضا إلى 537 مليون ريال مقارنة بـ 156 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق وبارتفاع نسبته 244%.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل إلى بلوغ إيرادات الشركة 3,355 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2020م، بالمقارنة مع 3,404 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بإنخفاض قدره 1.43%، ويعود ذلك الإنخفاض الطفيف بشكل رئيس إلى أثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا والتي أدت إلى إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا وأثرها على خدمات التجوال الدولي، إضافة إلى تخفيض الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية.

كما بلغ إجمالي الربح 2,056 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020م مقارنة بـ 2,015 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 2.01%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إنخفاض تكلفة الإيرادات.

واستمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة ليصل إلى 1,349 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020م بالمقارنة مع 1,277 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 5.65%. ويعود ذلك إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.

وقد تحسنت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة لتصل إلى 40.2% في الربع الثالث من العام 2020م بالمقارنة مع 37.5% في الربع المماثل من العام السابق.

كما تحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الثالث من العام 2020م بنسبة 35.71% لتصل إلى 356 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 262 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، ويعود ذلك إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة. وانخفضت مصاريف التمويل للربع الثالث من العام 2020م لتصل إلى 134 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 206 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2019 بانخفاض قدره 35.10%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

وبلغ مصروف الزكاة للربع الثالث من العام 2020م 3 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ 16 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.