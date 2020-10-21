"اس تي سي" تربح 2.7 مليار ريال في الربع الثالث بارتفاع 0.7 %

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثالث من 2020 حيث حققت صافي ربح 2,766 مليون ريال بارتفاع 0.7 في المائة عن الربع المماثل من 2019.

كما حققت الشركة صافي ربح بلغ 8,402 مليون ريال خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع 0.6 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من 2020 بمبلغ 19 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 13.26 في المائة 1,050 مليون ريال نتيجة لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.43 في المائة 768 مليون ريال وانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 4.56 في المائة 282مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 919 مليون ريال بسبب ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال نتيجة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 419 مليون ريال.

كما تم خلال الربع الحالي تسجيل إيرادات ومصاريف أخرى بمبلغ 338 مليون ريال مقارنة بمبلغ 254 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 113 مليون ريال.