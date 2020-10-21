"صادرات" توقع عقد مشروع لتمثيل الشركات السعودية في العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أنه تم توقيع عقد مشروع في يوم الثلاثاء 20-10- لتمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. وبلغت قيمة العقد أبكثر من 14.4 مليون ريال، لمدة تبلغ سنتين من تاريخ توقيع العقد.

وقالت الشركة بأنها ستمثل 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقا لتحقيق رؤية المملكة 2030.