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أخبار الشركات- محلية

"تْشب للتأمين" تعين كمران مزهر رئيسا تنفيذيا للشركة

الاقتصادية من الرياض

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 على تعيين كمران مزهر كرئيس تنفيذي للشركة، ويعتبر نافذا من تاريخ قرار المجلس.

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