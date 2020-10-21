"تْشب للتأمين" تعين كمران مزهر رئيسا تنفيذيا للشركة

أعلنت شركة تشب العربية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير) بتاريخ الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 على تعيين كمران مزهر كرئيس تنفيذي للشركة، ويعتبر نافذا من تاريخ قرار المجلس.
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