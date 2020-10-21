"الخضري": تكليف علي آل بو صالح بمهام الرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن قبول مجلس إدارتها استقالة فواز بن عبد الله الخضري من منصب الرئيس التنفيذي. كما وافق مجلس الإدارة على تكليف علي بن حسين بن علي آل بو صالح بمهام الرئيس التنفيذي (إضافة إلى مهامه ومسئولياته كمدير للعمليات التشغيلية ( COO ) لحين تعيين رئيس تنفيذي للشركة.