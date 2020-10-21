ارتفاع سهم شركة سناب بعد النتائج القوية خلال الربع الثالث

ارتفع سعر سهم شركة سناب التي تدير تطبيقات للتواصل الاجتماعي بأكثر من 20 في المئة بعد انتهاء التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء، في أعقاب إعلانها تحقيق إيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك بحسب الألمانية.

وذكرت الشركة اليوم أن عدد مستخدمي تطبيقاتها وصل خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 249 مليون مستخدم نشط يوميا، بزيادة نسبتها حوالي 4 في المئة عن الربع الثاني من العام حيث كان 238 مليون مستخدم ونسبتها 18 في المئة عن الربع الثالث من العام الماضي.

في الوقت نفسه زادت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 52 في المئة سنويا إلى 676 مليون دولار.

يذكر أن شركة سناب تمتلك مجموعة من المنتجات التكنولوجية مثل تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات وتطبيق بيتموجي الذي يسمح للمستخدمين إنتاج نسخ كرتونية من أنفسهم باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.